Severino critica Aldo por não usar PM dentro da Câmara O ex-deputado e ex-presidente da Câmara Severino Cavalcanti (PP-PE) criticou nesta quarta-feira a reação do presidente da Casa, deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP),que não concordou com a entrada do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Brasília no Legislativo para conter a invasão e o quebra-quebra promovido por centenas de militantes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST). "Eu teria chamado a polícia na hora. Ninguém faria aquilo, ninguém teria tempo para quebrar nada", disse Severino, que renunciou ao mandato e à presidência da Câmara em setembro do ano passado, depois de ser acusado pelo empresário Sebastião Buani de ter-lhe cobrado propina para renovar o contrato de exploração de um restaurante. Aldo Rebelo substituiu Severino, que vencera a disputa com o PT sete meses antes. Severino esteve no Palácio do Planalto para conversar com Gilberto Carvalho, chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas não o encontrou. Normalmente, Carvalho marca as audiências do presidente Lula. Severino, que já se diz eleito em Pernambuco - "e com o dobro dos votos" -, tem manifestado apoio a Lula. Severino renunciou ao mandato de deputado pelo PP e à presidência da Câmara, no dia 21 de setembro do ano passado. Ele foi acusado pelo empresário Sebastião Buani, dono do restaurante Fiorella, de ter cobrado propina para que o estabelecimento continuasse funcionando na Casa.