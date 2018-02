Severino Cavalcanti vai à posse de Eduardo Campos O ex-deputado federal Severino Cavalcanti (PP), que renunciou em 2005 ao mandato para evitar cassação pela acusação de envolvimento no chamado escândalo do mensalinho, prestigiou hoje a posse do governador reeleito de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), na Assembleia Legislativa.