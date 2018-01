Severino Cavalcanti é um dos afetados pela Ficha Limpa

O prefeito do município pernambucano de João Alfredo, Severino Cavalcanti (PP), candidato à reeleição, é um dos políticos afetados pela Lei da Ficha Limpa. Ele renunciou ao mandato de deputado federal em setembro de 2005, quando envolvido no escândalo que ficou conhecido como "Mensalinho", para escapar de uma eventual cassação. Não poderia, portanto, concorrer à reeleição, pois estaria inelegível por oito anos.

Cavalcanti era presidente da Câmara dos Deputados, em 2003, quando foi acusado de receber propina de Sebastião Buani para permitir o funcionamento do restaurante do empresário nas dependências da Casa. Buani confirmou as denúncias.