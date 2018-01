Setores do PFL já falam em reavaliar apoio a Alckmin Setores do PFL nos Estados nos quais o partido mantêm alianças com o PSDB e com o PMDB já cogitam a hipótese de o partido abandonar a candidatura a vice-presidente na chapa encabeçada pelo tucano Geraldo Alckmin, em virtude da mudança repentina às vésperas da convenção do partido, marcada para dia 11, justamente para selar a parceria com o PSDB. O TSE decidiu que os partidos que não tiverem candidato à Presidência da República não podem fazer alianças estaduais com legendas que tenham candidato ou estejam coligados. O presidente nacional do PFL, senador Jorge Bornhausen (SC), decidiu procurar na tarde desta quarta-feira o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Marco Aurélio Mello, para lhe pedir que esclareça em detalhes a nova interpretação dada à verticalização das coligações partidárias para as eleições de outubro. Um importante dirigente nacional do partido disse que "a decisão foi um estrago de matar que só ajuda quem está na frente na corrida sucessória". Cauteloso, o pré-candidato a vice, senador José Jorge (PFL-PE), não fala em abandonar a chapa, mas admite que a decisão é um "tsunami". "Vamos ter que reavaliar tudo em todos os Estados", admite. Segundo Jorge, a decisão é um retrocesso político, "que subordina a política estadual à nacional e não deveria ter sido tomada tão próxima das eleições". Perplexidade Também no PSDB, o clima é de perplexidade. O presidente do partido, senador Tasso Jereissati (CE), vai reunir-se com Geraldo Alckmin para avaliar o cenário. No PMDB, dirigentes que preferem não ser identificados disseram suspeitar que a decisão tenha sido tomada para empurrar o partido para uma aliança formal com o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo um membro da executiva nacional do PMDB, a decisão do TSE "pode ter o dedo do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Nelson Jobim", cujo nome chegou a ser aventado como candidato a vice pelo PMDB na chapa de Lula. "Se a decisão foi tomada em resposta a uma consulta do PL, que é da base do governo, seguramente isso foi combinado com o Planalto com objetivo de facilitar a reeleição do Lula", disse o deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS). Na contabilidade dos governistas, PT e PMDB podem aliar-se em 21 das 27 unidades da federação. Diante desse quadro, setores da ala governista acreditam que a mudança das regras pelo TSE fortalece a tese de que o melhor seria fechar com o PT, indicando o vice de Lula.