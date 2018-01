Sete vereadores anunciam saída do PSDB de São Paulo

Desde março, a bancada do PSDB tem tido conflitos com o governo estadual no processo de escolha do comando do partido na capital, posto estratégico para a disputa municipal de 2012. Em abril, os dois lados chegaram a um acordo e lançaram uma chapa única para a disputa. Com o anúncio do nome do Secretário Estadual da Gestão Pública, Julio Semeghini, como novo presidente (processo em que parte dos vereadores se absteve), teve início um novo impasse para a definição de outros cargos. Os vereadores acusam a nova direção municipal de ter recebido um papel secundário, com indicação para ocupar a secretaria geral.

O vereador Gilberto Natalini, um dos que deixam o partido e atuou como uma espécie de porta-voz do grupo, enumerou algumas críticas que teriam sido feitas aos vereadores por aliados de Alckmin: "vereador tem de ser tratado a peixeirada", "vereador tem de pedir perdão" e "vereador tem de levar paulada". De acordo com ele, as frases foram ditas por "uma facção do PSDB" que teria assumido a direção municipal do partido.

"Nós comunicamos o nosso desligamento do PSDB a partir desse momento. Não sabemos o destino partidário de cada um de nós particularmente", disse. "O motivo dessa decisão é nossa exclusão do processo partidário de renovação e escolha da Executiva Municipal." O vereador Natalini informou que outros nomes da bancada do PSDB na Câmara podem deixar o partido nos próximos dias. "Alguns ainda estão pensando, estão analisando", afirmou. "Temos sido ofendidos e desrespeitados."

Na entrevista, não estavam presentes os sete vereadores, tendo participado apenas cinco deles: Natalini, Ricardo Teixeira, Dalton Silvano, Juscelino Gadelha e o atual presidente da Câmara Municipal, José Police Neto. Os vereadores Adolfo Quintas e Souza Santos não participaram. Natalini informou que o grupo recebeu convite de filiação de outras legendas. Nos bastidores, é discutida a entrada dos vereadores no PPS, PMDB ou PSD, sigla que está em processo de criação pelo prefeito Gilberto Kassab.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os vereadores afirmaram que não têm "nenhum sentimento negativo" em relação ao governador Alckmin. Mas, na avaliação deles, ele teria perdido o controle do Diretório Municipal do PSDB. Segundo Natalini, o ex-governador José Serra foi informado sobre a decisão da bancada. "O Serra já foi comunicado, recebeu com tristeza e fez um apelo para que nós não saíssemos", disse.

Os vereadores informaram ainda que estão preparados para esclarecer à Justiça Eleitoral a decisão caso o PSDB questione o desligamento da legenda, que pode levar a perda de mandato deles.