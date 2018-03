Sete partidos não entregam prestação de contas de 2010

Entre os demais 20 órgãos estaduais, que apresentaram seus balanços ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), os que apresentaram maiores valores foram o PSDB, com uma receita de R$ 47.443.565,88 e despesa de R$ 42.464.908,50; o PT, com receita de R$ 25.901.251,84 e despesa de R$ 25.308.485,62; e o PSB, com receita no valor de R$ 13.443.561,22 e despesa de R$ 13.578.998,97.

A partir de agora, o TRE examinará as contas apresentadas. Conforme prevê a legislação, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, julgando se elas atendem às previsões legais. Os balanços patrimoniais serão publicados na Imprensa Oficial.