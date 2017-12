Sete partidos formam bloco governista no Senado O senador Aloizio Mercadante (PT-SP) anunciou nesta quinta-feira, em entrevista, que sete partidos decidiram, na noite de quarta-feira, formar um bloco de apoio ao governo que garantirá 25 votos a favor da aprovação de propostas do Poder Executivo. "Isso fortalece nossa representação na Mesa, na composição das comissões e dá sustentabilidade à ação do governo", afirmou Mercadante. De acordo com o senador, o bloco deve encaminhar um entendimento com a maior bancada da Casa - a do PMDB, que tem 20 senadores. Os sete partidos do bloco governista são PT, PSB, PCdoB, PTB, PR, PRB e PP. Em tese, o governo poderia, a partir de agora, contar com 45 votos no plenário de 81 senadores. Mas há, habitualmente, cinco ou seis peemedebistas, que se dizem independentes e votam com o governo.