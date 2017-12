Sete mil candidatos não apresentaram prestação de contas Um levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicou que cerca de 40% dos quase 20 mil candidatos no primeiro turno das últimas eleições não apresentaram suas contas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ou seja, apenas 12.621 candidatos entregaram as prestações de conta. O prazo venceu no dia 31 de outubro. O partido político que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos, segundo a legislação eleitoral, pode perder o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte e os candidatos podem responder por abuso do poder econômico. Já os 22 candidatos que foram para o segundo turno, inclusive os candidatos à Presidência, têm prazo até o dia 28 de novembro.