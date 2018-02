Sete disputam presidência do PT O deputado Ricardo Berzoini (SP), pela chapa Construindo Um Novo Brasil, enfrentará seis candidatos na eleição à presidência do PT, em dezembro. A relação dos nomes foi confirmada ontem pelo partido, um dia após o encerramento do prazo para a inscrição de chapas. Jilmar Tatto, o deputado José Eduardo Martins Cardozo (SP), Valter Pomar, Markus Sokol, José Carlos Miranda e Gilney Viana são os outros concorrentes.