Sete disputam Prefeitura de SP, segundo balanço parcial do TRE

Três políticos registraram neste sábado, 5, suas candidaturas à Prefeitrua de São Paulo no Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-SP), segundo balanço parcial do órgão, divulgado às 18h20. Era possível fazer o registro até as 19 horas. Com isso, são sete os nomes na disputa. Paulo Maluf e a vice Aline Correa vão concorrer pelo Partido Progressista (PP). Edmilson Silva Costa e a vice Fernanda Pereira Mendes, pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB). E Renato Reichmann e o vice Lucas Albano, pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN). Na sexta-feira, 4, registrou candidatura Ivan Valente, que terá como vice Carlos Giannazi, pela coligação "Alternativa de esquerda para São Paulo", dos partidos Socialismo e Liberdade (PSol) e Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). Também concorrem à Prefeitura Gilberto Kassab (DEM), atual prefeito, e a vice Alda Marco Antonio, pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM, PMDB, PR, PV, PSC e PRP). Estão na disputa ainda Marta Suplicy (PT) e o vice Aldo Rebelo, da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT, PRB, PTN, PC do B, PSB e PDT); e Geraldo Alckmin (PSDB) e o vice Campos Machado, da "São Paulo na Melhor Direção" (PSDB, PTB, PSL, PSDC e PHS). Gastos Segundo o registro no TRE, Kassab tem o mais alto limite de gastos na campanha, R$ 30 milhões. Marta e Alckmin estabeleceram R$ 25 milhões cada. Maluf pretende gastar no máximo R$ 5 milhões; Reichmann, R$ 1 milhão; Valente, R$ 500 mil; e Silva Costa, R$ 100 mil. Os valores só podem ser alterados com a autorização de um juiz eleitoral e, caso os candidatos estourem o limite, pagam multa de 5 a 10 vezes a quantia excedida e podem responder por abuso de poder econômico.