Sete deputados recebem fezes pelo Correio Sete gabinetes de deputados receberam hoje pelo Correio envelopes contendo fezes. Além disso, chegaram para outros dois parlamentares envelopes que traziam gaze misturada a um material amarelo e malcheiroso - que foi recolhido para análise do Departamento de Polícia Legislativa. O deputado João Alfredo (PSOL-CE) confirmou que chegou a seu gabinete um envelope com a gaze. Ele disse que inicialmente pensou ter sido alvo de represália em função de sua atuação na defesa da instalação da CPI para apurar o envolvimento de deputados na Operação Sanguessuga, que apura o desvio de recursos da União na compra de ambulâncias. Mas depois que ele verificou os demais deputados que receberam o envelope e concluiu que pode ter sido uma escolha aleatória do remetente. Além do gabinete de João Alfredo, os envelopes também teriam sido enviados aos gabinetes dos deputados do PT Gilmar Machado (MG), José Mentor (SP), Durval Orlato (SP), Irineu Colombo (PR) e Iara Bernardi (SP), do deputado João Fontes (PDT-SE) e dos deputados do PP José Janene (PR) e Vadão Gomes (SP). Pelo menos em quatro casos, o remetente era do Estado de São Paulo. A assessoria da Câmara informou que esse tipo de remessa não é excepcional. Já houve caso de envio de fezes e quase que semanalmente há caso de envelope contendo pó branco enviado a algum gabinete. A polícia legislativa remete o material para análise no Instituto Adolfo Lutz e nunca houve constatação de existência de material tóxico.