Sessão sobre golpe na Câmara é suspensa após tumulto A sessão solene em alusão aos 50 anos do golpe militar foi suspensa por alguns minutos após um tumulto entre participantes do evento na manhã desta terça-feira, 01. O incidente começou quando o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) abriu uma faixa na galeria do plenário com os dizeres: "Parabéns militares - 31 de março de 1964. Graças a vocês o Brasil não é Cuba".