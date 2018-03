Sessão que debate projeto do mínimo dura quase 7h

O acordo entre os líderes garante a votação nominal com o registro no painel eletrônico das emendas que propõem o mínimo de R$ 600, defendida pelo PSDB, e de R$ 560, apresentada pelo DEM.

A expectativa é que a proposta do governo com o valor de R$ 545 seja aprovada em votação simbólica. Depois disso, serão votadas as emendas. A previsão é de que a sessão se estenda durante a noite. O plenário da Câmara está cheio, com registro de 495 deputados na sessão.