Sessão que analisa impeachment de Yeda é interrompida

Antes da divergência, deputados da oposição já haviam questionado aspectos regimentais do funcionamento da comissão, inclusive a convocação da reunião em edição extraordinária do Diário da Assembleia. Westphalen indeferiu as questões colocadas pela oposição e transferiu a palavra para a relatora do pedido de impeachment, Zilá Breitenbach (PSDB).

Parlamentares da oposição cercaram o presidente para questionar suas deliberações e a leitura do relatório foi interrompida por cinco minutos. Westphalen suspendeu a sessão para ouvir a avaliação do procurador da Casa, Fernando Ferreira, sobre os questionamentos da oposição. A sessão já foi reaberta.

A base aliada a Yeda tem maioria entre os deputados que participam da reunião. Depois de passar pela Comissão Especial, o relatório do processo de impeachment será submetido ao plenário, onde a tucana também tem maioria dos votos.