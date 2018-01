Sessão na Câmara do DF é suspensa após novos protestos

O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado distrital Cabo Patrício (PT), suspendeu a sessão desta terça-feira, 15, até que façam silêncio os manifestantes que protestam contra o esquema de corrupção denunciado pela Operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal. Segundo o presidente, a sessão ficará suspensa por quinze minutos.

Veja Também

Câmara do DF notifica deputados acusados em esquema de mensalão

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PF adia entrega de relatório da Caixa de Pandora ao STJ

Arruda decide antecipar pagamentos no Distrito Federal

OAB protocola pedido de cassação contra três deputados no DF

Deputada suspeita desconversa sobre cassação

Cabo Patrício alegou que as instalações da Câmara Legislativa não têm esquema de segurança capaz de absorver manifestações. Antes de suspender a sessão, ele lembrou que há quase duas semanas manifestantes ocuparam o plenário da Casa impedindo a realização de sessões.

O objetivo dos manifestantes é pressionar pelo cancelamento do recesso para que parlamentares analisem os pedidos de impeachment do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda.

Os deputados distritais ainda não conseguiram chegar a um consenso sobre o rito de tramitação dos pedidos de impeachment contra o governador José Roberto Arruda. Parte dos distritais defende que os pedidos sejam analisados por uma comissão especial eleita com esta finalidade. E outra parte sustenta que o tema deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Estudo

Estudo produzido pela Assessoria Legislativa da Casa, por solicitação do deputado Rogério Ulysses (PSB), presidente da CCJ, foi distribuído aos deputados para subsidiar as discussões. De acordo com o estudo, a tramitação deve ser pautada pela Lei 1.079/50, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento.

O parecer da Assessoria Legislativa também aponta para entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema e define que os pedidos de impeachment devem ser analisados por uma comissão especial, sem a necessidade de análise na CCJ.

De acordo com o estudo, a comissão especial deve contar com representantes de todos os partidos, observada a proporcionalidade, e teria prazo de 10 dias para avaliar se a denúncia deve ser ou não objeto de deliberação pelo Plenário.

Em entrevista concedida nesta terça, o corregedor substituto da Câmara, deputado Raimundo Ribeiro (PSDB), voltou a defender que os pedidos de impeachment sejam analisados primeiro na CCJ. Para ele, cabe à CCJ analisar a admissibilidade dos pedidos.

A base de Arruda articula para manter o tema apenas na Comissão de Constituição e Justiça, onde tem maioria garantida.

Férias

A Câmara deve decidir também se votará até amanhã o projeto de lei que estabelece o Orçamento do DF para 2010. Concluída essa votação, os parlamentares poderão entrar em férias, atrasando ainda mais os processos de impeachment contra Arruda. A base aliada do governo negocia com a oposição a possibilidade de realizar uma autoconvocação - sem despesas extras - para evitar um desgaste de um recesso em plena crise política.

Na segunda-feira, 14, a líder do governo na Câmara, Eurides Brito (PMDB), falou pela primeira vez com os jornalistas sobre seu envolvimento no escândalo. Ela aparece em um vídeo recebendo, em 2006, dinheiro de Durval Barbosa, ex-secretário de Relações Institucionais do governo de Arruda e, na época, aliado do ex-governador Joaquim Roriz.

Eurides afirmou que não teme ser investigada. "Pessoalmente, sou a favor de que quando se tem uma dúvida se investigue. Agora, nem todas as pessoas têm moral para pedir abertura de processos. Que venham três, que venham dez porque eu vou responder a todos", disse.