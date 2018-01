Sessão é encerrada sem votar convocação de Machado

Parlamentares da oposição pediram para que, após a oitiva, a CPI convocasse uma sessão extraordinária ainda hoje para que os requerimentos fossem votados, mas Vital do Rêgo encerrou a reunião sem levar o pedido em consideração alegando que os parlamentares precisavam participar das votações nos plenários da Câmara e do Senado.

Para afastar o mal estar causado pela revelação de que membros da comissão haviam feito um acordo para não convocar políticos suspeitos de envolvimento no esquema na semana passada, a oposição veio à reunião desta terça disposta a fazer pressão para levar as investigações adiante.

Logo no início da reunião, o deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) pediu a palavra para negar que tenha havido acordo e disse que o PSDB estava disposto a convocar todos os citados nos depoimentos da Operação Lava Jato, inclusive Leonardo Meirelles, laranja do doleiro Alberto Youssef que disse à Justiça que parlamentares tucanos também receberam propina do esquema.

Além de Meirelles, Sampaio defendeu que fossem votados os requerimentos de convocação de petistas, como o tesoureiro da sigla, João Vaccari Neto, a senadora Gleisi Hoffmann e o seu marido, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo.

Quórum

Esvaziada por parlamentares da base aliada, que não compareceram à sessão, as votações dos requerimentos tiveram que ser adiadas para a próxima semana. A manobra foi criticada pelos presentes. O deputado Enio Bacci (PDT-RS) chegou a dizer que sofreu pressão para não comparecer à reunião. "Se na semana que vem eu não estiver aqui é porque resolveram me tirar da comissão porque eu vim aqui dar quórum e votar todos os requerimentos, doa a quem doer", relatou durante a reunião. Sem citar nomes, Bacci afirmou que recebeu "7 ou 8 ligações" até a hora da sessão para que desistisse de participar da reunião da CPI.