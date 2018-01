Conselho de Ética retoma sessão sobre Cunha com protesto contra peemedebista

Atualizada às 14h18

BRASÍLIA - O Conselho de Ética retomou nesta tarde a discussão sobre o parecer prévio que pede a continuidade do processo disciplinar contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A expectativa é que o relatório de Fausto Pinato (PRB-SP) não seja votado hoje por causa do volume de parlamentares inscritos para discursar. Além disso, a reunião deve ser interrompida caso haja sessão no plenário para votações.

Um grupo de estudantes acompanha a sessão com cartazes contra o peemedebista, com dizeres como: "Não ao golpe", "Mais sujo que pau de galinheiro" e "Sem Natal para Cunha".

A primeira deputada que marcou presença foi a suplente Eliziane Gama (Rede-MA). A "tropa de choque" de Cunha também chegou cedo: os suplentes Manoel Júnior (PMDB-PB) e João Carlos Bacelar (PR-BA) também registraram logo suas presenças.

Até o momento, 13 parlamentares se inscreveram para discursar na sessão. Assim, pelo menos duas horas da reunião serão dedicadas às declarações de membros do colegiado e líderes partidários. Com isso, a votação do parecer propriamente dita deve ficar para amanhã, 9, mas o presidente do colegiado, José Carlos Araújo (PSD-BA), ainda não conseguiu um plenário para a sessão desta quarta-feira.

Como membros do colegiado, já se escreveram Zé Geraldo (PT-PA), Cacá Leão (PP-BA), Carlos Marun (PMDB-MS), Paulo Pereira da Silva (SD-SP), Rossoni (PSDB -PR) e Valmir Prascidelli (PT-SP). Eles poderão falar por 10 minutos.

Entre os não membros, estão inscritos para falar os deputados Hugo Motta (PMDB-PB), André Fufuca (PEN-MA) e Ivan Valente (PSOL-SP), que devem discursar por cinco minutos. Também estão inscritos líderes, que devem ter 15 minutos cada para se manifestar nas comissões, como Jovair Arantes (PTB-GO), André Moura (PSC-SE), João Carlos Bacelar (PR-BA) e Rubens Bueno (PPS-PR).