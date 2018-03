Sessão da Câmara é suspensa por meia hora

Rebelo e os líderes estão fazendo uma leitura cuidadosa e minuciosa da proposta acertada no Palácio do Planalto. O dia foi de negociações intensas entre o relator, o governo e os líderes, enquanto no plenário os deputados faziam discursos.

De um lado, os ruralistas confiantes dos votos necessários para aprovarem o texto que desejarem pressionando para iniciar a discussão do projeto com o intuito de acelerar a votação. Por outro lado, os ambientalistas pediam o encerramento da sessão até que o texto do relator fosse apresentado. Durante todo o dia, os deputados cobraram a presença do relator Aldo Rebelo no plenário.