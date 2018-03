Servidores vão a comício de Kassab

Mais de mil pessoas, inclusive um grupo de agentes de zoonoses da Coordenação de Vigilância de Saúde do Butantã, com coletes e tudo, lotaram o auditório do Clube Espéria, na zona norte, ontem cedo, para ouvir o programa de saúde do candidato Gilberto Kassab (DEM). Os agentes disseram que a presença deles foi determinada por sua chefia, que lhes prometeu pagar hora extra pela presença. Mas o grande sucesso do minicomício de Kassab foi mesmo Kiko, do grupo KLB, recebido com gritinhos das meninas, a maior parte de bairros da periferia. Num discurso articulado, Kiko mostrou conhecer problemas da cidade, contou que estava ali "de livre e espontânea vontade" e, ao final, disse abraçando Kassab: "Deus abençoe a sua cabeça para que você possa nos conduzir do jeito que está conduzindo até aqui." Desde as 9 horas da manhã, mais de cem ônibus despejaram pessoas que vinham de bairros distantes, como Cidade Ademar e Cidade Tiradentes, na zona leste, e Campo Limpo, na zona sul. Música bem alta as entreteve e um animador de auditório repetia à exaustão o jingle de Kassab, que reza: "Não tem por que mudar, tá andando direito". E o animador convocava a platéia para cantar a frase final: "Kassab prefeito." A reunião era para discutir o programa de saúde do candidato, mas a platéia era eclética demais. Diretores e chefias dos hospitais municipais estavam lá e aproveitaram para conversar com os colegas e adotar informalmente providências que a burocracia poderia atrasar. O médico Ricardo Gebrin, diretor do Hospital do Campo Limpo, pediu emprestado ao diretor do Hospital do Tatuapé, oito caixas cirúrgicas. É que no próximo fim de semana o Hospital do Campo Limpo fará um mutirão de saúde e precisa de materiais que talvez não cheguem a tempo. O mutirão já programou dez laqueaduras, 15 vasectomias, 100 tomografias, 200 exames de ultra-som e 200 mamografias. "Essas caixas cirúrgicas vão me dar tranqüilidade", disse Gebrin. Kassab lembrou que vem aumentando o orçamento da saúde e disse que é "um estelionato" criar um novo imposto para dar mais recursos para a saúde. O secretário do Meio Ambiente, Eduardo Jorge, que já foi do PT, disse que Kassab é "o fato novo da democracia" em São Paulo e que ele foi corajoso em não destruir o que os outros tinham construído.