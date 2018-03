Servidores serão investigados por atuação em campanha A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo (PRE-SP) vai investigar o uso de servidores do Senado nas campanhas de Aloizio Mercadante (PT), candidato ao governo de São Paulo, e de Romeu Tuma (PTB), candidato à reeleição no Senado. De acordo com o Ministério Público, os procuradores eleitorais auxiliares instauraram portaria conjunta para investigar uma "eventual infração". O uso de servidores do Senado nas campanhas foi revelado em reportagem publicada na edição desta quinta-feira do jornal O Estado de S. Paulo.