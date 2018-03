Servidores são exonerados após ação da PF no Amapá As exonerações e dispensas de cinco agentes públicos que trabalhavam na Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Amapá foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União. As exonerações e as dispensas foram assinadas pelo ministro da Agricultura, Wagner Rossi. A superintendência está sob intervenção. Hoje, o fiscal federal José Conceição Ferreira Sobrinho assume oficialmente o comando da unidade, interinamente, no lugar do superintendente exonerado, Ruy Santos Carvalho.