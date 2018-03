Servidores questionam novo plano de saúde Grupo dissidente do Sindicato dos Servidores do Legislativo se reúne hoje para tentar sustar decisão da Mesa da Câmara para trocar o atual plano de saúde por um de uma operadora privada. Com a mudança, negociada entre o presidente da Casa, Arlindo Chinaglia, e o presidente do sindicato, Magno Mello, os servidores receberão em seu contracheque um valor mensal para custear o plano, e depois repassarão o dinheiro à operadora. Não haverá licitação para a escolha da empresa.