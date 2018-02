Servidores protestam por plano de carreira em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que retornou à capital depois de cancelar a viagem que faria a Governador Valadares, Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais, por causa do mau tempo, está no Palácio da Alvorada e, por isso, não viu a manifestação. A assessoria do Planalto informou que Lula vai cumprir agenda no CCBB à tarde.

A vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal (CUT-DF), Cleusa Cassiano, declarou que a categoria "exige" a reabertura das negociações e afirmou que o Ministério do Planejamento "não está resolvendo o problema" dos servidores. "Viemos cobrar do presidente Lula e aguardamos os resultados desta negociação para deliberarmos pela greve, caso não sejamos atendidos, na plenária da confederação no sábado", disse ela, lembrando que, por enquanto, eles vão montar um acampamento em frente à entrada do CCBB.