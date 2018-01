Servidores protestam diante do Palácio Piratini, no RS Cerca de 800 pessoas participaram de um protesto hoje contra possíveis alterações das alíquotas de contribuição para a previdência estadual do Rio Grande do Sul, diante do Palácio Piratini. A manifestação, desta vez contra o governo de Tarso Genro (PT), foi convocada pelo Fórum dos Servidores Públicos Estaduais, o mesmo que fez diversas contestações ao governo anterior, de Yeda Crusius (PSDB), no mesmo local.