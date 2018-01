Servidores pedem que Renan derrube veto a reajuste do Judiciário

Brasília - Servidores do Judiciário passaram a tarde em frente ao gabinete do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), para protestar contra o fato de a presidente Dilma Rousseff ter vetado o reajuste à categoria. O grupo pedia que o peemedebista convocasse uma sessão do Congresso e trabalhasse para derrubar o veto da presidente. "Derruba, derruba", gritavam.

O tumulto causado pelos servidores impediu que o peemedebista desse uma entrevista à imprensa. A coletiva teve de ser transferida para dentro do gabinete. A segurança impediu a entrada dos manifestantes à essa entrevista.

Após a confusão, Renan afirmou que vai conversar com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), para marcar uma sessão conjunta entre deputados e senadores, mas não garantiu que colocaria o veto em votação. Segundo ele, o prazo de 30 dias para que o veto seja apreciado ainda não expirou.

Em 30 de junho, o Senado aprovou um reajuste à categoria que variava de 53% a 78,5%. O governo se manifestou contra o aumento, por causa do impacto nas contas públicas e da necessidade de realizar o ajuste fiscal. No último dia 22, o veto ao projeto foi publicado no Diário Oficial da União. A expectativa é que o Congresso não derrube o veto, uma vez que deputados e senadores aprovaram a medida somente para desgastar a presidente.