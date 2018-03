Servidores gerenciavam verbas da Câmara de Curitiba Parte da verba de publicidade da Câmara Municipal de Curitiba, no valor de R$ 34 milhões, foi administrada por dois servidores que trabalhavam no gabinete do ex-presidente da Casa, vereador João Cláudio Derosso (PSDB), que renunciou ao cargo e responde processo por improbidade administrativa. De acordo com documentos levantados pelo jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, contrariando a legislação que proíbe servidores de participarem de qualquer forma de licitação, o casal Antônio Carlos Massinhan e Francelly Villagra assinaram recibos em nome de cinco empresas, que eram subcontratadas da Visão Publicidade e da Oficina de Notícia, responsáveis pelo serviço.