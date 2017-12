Servidores federais farão greve de 24 horas na quarta-feira Os servidores públicos federais de todo o País farão 24 horas de paralisação a partir da zero hora de quarta-feira (31), com intuito de chamar atenção do governo federal para a importância social das diferentes categorias envolvidas e a urgência de uma negociação salarial. Por ser um ano eleitoral, a decisão do reajuste do funcionalismo tem até o final de julho para passar pelo Congresso Nacional, de acordo com a assessoria de imprensa do Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal (Sindireceita). Segundo o sindicato, as entidades de servidores públicos federais estão articuladas, desde 17 de maio, no Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro, propondo uma reflexão sobre "o Estado e o serviço público que o cidadão precisa e deseja". O movimento reúne mais de 70 mil trabalhadores de 14 sindicatos ou associações trabalhistas.