Servidores fazem protesto na Esplanada dos Ministérios Os servidores públicos realizam esta manhã uma manifestação na Esplanada dos Ministérios reunindo diversas categorias. A concentração acontece em frente à Catedral de Brasília e conta com a participação de cerca de sete entidades ligadas à Coordenação Nacional de Entidades de Servidores Públicos Federais (CNESF). O protesto tem o objetivo de demonstrar o repúdio dos funcionários públicos contra o tratamento dado pelo governo aos trabalhadores do Executivo durante o mandato do presidente Lula. Segundo os manifestantes, em quase todas as categorias existe algum acordo feito com o governo que ainda não foi cumprido.