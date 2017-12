Servidores fazem manifestação diante do Alvorada Vinte servidores da Advocacia Geral da União (AGU) fazem manifestação em frente ao Palácio da Alvorada, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa a manhã. Os manifestantes reivindicam um plano de carreira para a categoria. "Chegamos ao limite da espera. Há três anos aguardamos o plano de carreira e o Ministério do Planejamento não se posiciona", afirmou o delegado sindical e funcionário da AGU, João Araújo. "A AGU disse que já fez a negociação e estamos esperando uma solução. Hoje todos os funcionários do quadro da AGU estão cedidos, desempenhando funções semelhantes com cargos e vencimentos diferentes. É preciso organizar isso", acrescentou. Os manifestantes carregam faixas. Uma delas cobra a palavra do presidente: "Lá no interior sua palavra de homem valia mais do que qualquer real. E agora, no Palácio, os reais compraram a sua palavra? Cumpra as suas promessas". O presidente despacha, no Alvorada, com os ministros da Defesa, Waldir Pires, da Casa Civil, Dilma Rousseff, e da Secretaria Geral, Luiz Dulci.