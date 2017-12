Servidores fazem ato público em Brasília Servidores públicos federais de todo o País fazem nesta quarta-feira, em Brasília, ato público em defesa do Estado. Os servidores pretendem lançar uma proposta de discussão sobre qual o Estado e o serviço público que o cidadão precisa e deseja. Hoje é o Dia Nacional de Valorização das Carreiras de Estado, uma iniciativa do Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro, criado por servidores e representantes das entidades integrantes das carreiras do Ciclo de Gestão e do Fisco Federal, que reúnem mais de 70 mil trabalhadores. O movimento apartidário foi lançado no dia 17 de maio, na Câmara dos Deputados, e recebeu o apoio de parlamentares de vários partidos.