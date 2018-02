Servidores em greve protestam em frente ao Planalto

Cerca de 150 servidores federais fizeram um protesto nesta terça-feira , 24, em frente ao Palácio do Planalto. Eles ocuparam a rampa e ficaram sentados no local. Os servidores, todos do Poder Executivo, condenam a atitude do governo federal, que, segundo eles, além de não apresentar proposta para os grevistas, ainda determina o corte de salários da categoria. "Isso é inaceitável", desabafou César Henrique Leite, do Ministério da Saúde, ao acusar o governo Dilma de agir com "autoritarismo".

"Estamos há trinta e seis dias em greve e o governo não apresentou nenhuma proposta. Só estão nos enrolando", declarou ele, ao denunciar que os servidores estão "sendo ameaçados por telefone em casa, à noite, e por e-mail" com a perda de seus cargos e corte dos dias. "Esse governo que se diz dos trabalhadores está agindo e nos fazendo lembrar de um passado que queremos esquecer, que é o da ditadura", afirmou César Henrique.

Os manifestantes prometeram retornar no final da tarde ao Palácio do Planalto, quando há promessa de serem recebidos pelo ministro-chefe da Secretaria Geral, Gilberto Carvalho.

O servidor Antonio Clarete, do Ministério da Justiça, informou ainda que no dia 31 de julho, os servidores farão outra marcha para exigir do governo a apresentação de algum tipo de proposta. "Qualquer uma eles têm de apresentar. O que não é possível é eles, antes mesmo de apresentar qualquer proposta, cortar o ponto dos servidores", acentuou.