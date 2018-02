Servidores em greve protestam em frente ao Planalto

BRASÍLIA - Funcionários públicos em greve promovem desde a manhã desta quarta-feira, 18, uma marcha pela Esplanada dos Militares. Antes, fizeram protesto em frente ao Palácio do Planalto, onde realizaram o ato de "enterro simbólico" da presidente Dilma Rousseff.

Apesar de a previsão original de agenda ser de a presidente Dilma estar no Planalto na manhã desta quarta, ela acabou transferindo o despacho com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para o Palácio da Alvorada. As manifestações em frente ao Planalto têm sido praticamente diárias, ao contrário do que ocorria no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nesta quarta, as instalações do Planalto eram vigiadas por policiais militares, seguranças da Presidência e militares do Exército. Havia preocupação no Palácio, desde cedo, de que alguns servidores mais exaltados tentassem sair da Praça dos Três Poderes e seguir em direção ao prédio da Presidência, como chegou a ocorrer em outras ocasiões.

Também foi considerado bastante elevado o número de integrantes do protesto. Mas a manifestação foi pacífica e não houve nenhum confronto entre seguranças e grevistas.