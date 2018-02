Servidores em greve bloqueiam Ministério do Planejamento

BRASÍLIA - Servidores federais em greve estão concentrados em frente ao Ministério do Planejamento, bloqueando as principais entradas do prédio, para impedir o acesso dos funcionários. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior não vai ao Ministério agora pela manhã, porque tem agenda no Palácio do Planalto. Ao contrário do que ocorreu ontem, não há até o momento confronto entre grevistas e policiais militares.

O manifesto desta quinta busca reforçar as reivindicações das diferentes categorias em greve. A Polícia Militar está no local. O protesto continua até essa sexta-feira, 20, caso os servidores não sejam recebidos por algum representante do ministério. Segundo, o diretor do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), Josevaldo Cunha, a ideia é buscar um canal de diálogo com algum dirigente do ministério para agendar uma audiência.

Nessa quarta-feira, 18, os policiais chegaram a usar gás de pimenta para dispersar os manifestantes e dois deles foram presos.

Apesar da pressão, a presidente Dilma Rousseff, segundo assessores, não pretende ceder e conceder aumentos indiscriminados para o servidor público, para não aumentar os gastos do governo.

Com informações da Agência Brasil