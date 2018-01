Servidores do Senado querem reajuste da Câmara Na esteira do reajuste concedido aos servidores da Câmara, na semana passada, o Senado deve decidir hoje se vai dar aumento para seus servidores. Na Câmara, o acréscimo salarial foi de cerca de 15% para os servidores efetivos e de 33% para os comissionados. O projeto aprovado pelos deputados na quarta-feira já está no Senado.