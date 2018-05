Servidores do Judiciário voltam a protestar em SP

Na semana passada, pelo menos 80 funcionários acamparam no saguão do Fórum por três dias, prejudicando o atendimento do órgão. O grupo saiu por volta das 12h15 de sexta, após a chegada do senador Eduardo Suplicy e dos deputados major Olímpio e José Cândido.

De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), quase a totalidade dos fóruns do Estado de São Paulo funciona regularmente hoje, cessando a suspensão de prazos para aqueles que tiveram suas atividades prejudicadas durante a semana passada.

O TJ informa que um levantamento realizado constatou que há casos pontuais de cerceamento à garantia ao trabalho e à prestação jurisdicional.

Em nota, a Presidência do Tribunal de Justiça informa que, "não obstante o direito dos servidores às reivindicações, não permitirá que o radicalismo de alguns prejudiquem o trabalho de muitos".