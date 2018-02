Servidores do Judiciário em MG prometem parar na 2ª

No Estado, há cerca de oito mil servidores da Justiça Federal. Na quarta-feira, a categoria já promoveu uma paralisação de 24 horas. Conforme a assessoria do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Minas Gerais (Sitraemg), apesar de alguns setores terem sido totalmente paralisados, serviços essenciais à população foram mantidos. O mesmo deve ocorrer na segunda-feira.

Além disso, a direção do Sitraemg pretende fazer um ato no próximo dia 29 em frente ao prédio da Justiça do Trabalho em Juiz de Fora, na zona da mata mineira. É no município que funciona a Justiça Militar da União no Estado. Os servidores do órgão, ligado à Justiça Federal, também devem aderir à paralisação.