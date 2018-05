Servidores do Judiciário decidem continuar greve em SP Os servidores do Judiciário paulista decidiram hoje, em assembleia, manter a paralisação da categoria por tempo indeterminado. Os grevistas se reuniram às 14 horas em frente ao Fórum João Mendes, na região central de São Paulo. Depois, os manifestantes seguiram em passeata até o prédio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), localizado na Praça da Sé.