Servidores do Judiciário acampam no fórum João Mendes Cerca de cinquenta servidores do Judiciário passaram a madrugada de hoje acampados dentro do fórum João Mendes, no centro da capital. Aproximadamente outros cem permaneceram do lado de fora. A categoria está em greve desde 28 de abril e pede reposição salarial de 20,16%.