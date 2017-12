Servidores desocupam prédio da Secretaria da Fazenda Os servidores estaduais desocuparam na quinta-feira o prédio da Secretaria da Fazenda, em Maceió. A ocupação durou uma semana e aconteceu em protesto contra a suspensão, pelo governo, dos reajustes concedidos ao funcionalismo em 2006. A decisão pela desocupação causou insatisfação da base do movimento por não ter sido definida em assembléia. Apenas os professores continuam em greve. Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas (Sinteal), Girlene Lázaro, o comando do movimento tinha autonomia para tomar a decisão sem assembléia. "Negociamos com o governo e tínhamos que desocupar o prédio devido à decisão judicial de reintegração de posse", afirmou Girlene. "Mas o movimento continua, até que o governo revogue o decreto que suspendeu os reajustes e pague os 80% da isonomia dos professores". No início da tarde de quinta-feira, o ouvidor-geral do Estado, Claudionor Araújo, e o comandante da Polícia Militar, coronel Rubens Goulart, realizaram uma vistoria no prédio para avaliar se o movimento grevista tinha danificado o patrimônio público ou os arquivos do órgão. Na saída, eles informaram que, apesar da sujeira, não houve depredação. O presidente da Central Única dos Trabalhadores em Alagoas (CUT), Isack Jackson, entregou as chaves do prédio ao ouvidor-geral Claudionor Araújo, que foi vaiado pelos manifestantes. A desocupação aconteceu de forma pacífica e os líderes do movimento afirmam que o prédio estava sendo entregue do mesmo jeito em que foi encontrado.