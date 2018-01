Servidores da PF fazem greve por reestruturação na carreira Os servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (PECPF) estão em greve desde a manhã desta quarta-feira, 11. A interrupção de 24 horas dos serviços deve afetar a emissão de passaportes e de portes de arma e controle de produtos químicos. De acordo com a presidente do Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (SinpecPF), Francisca Hélia Leite Carvalho Cassemiro, a categoria reivindica a reestruturação da carreira e a realização de concurso público para a contratação de novos servidores. "A reestruturação foi encaminhada para o governo em 2005 e, até agora, nada foi resolvido. Três mil policiais estão sendo remanejados para a área administrativa por falta de pessoal", explica Francisca Hélia. Pouco mais de 4,44 mil servidores da Polícia Federal são responsáveis pelo trabalho administrativo em todo o País. Os servidores estão de braços cruzados em frente ao edifício sede da Polícia Federal em Brasília e nas Superintendências Regionais do DF. "No final do dia vamos fazer uma avaliação da nossa paralisação e uma assembléia será realizada no próximo dia 18 para definirmos se a paralisação se estenderá por tempo indeterminado", afirma a presidente do SinpecPF.