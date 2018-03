Servidores da Justiça de Fortaleza param por salários Os servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) se manifestaram, na manhã desta quarta-feira, 26, pedindo a efetivação dos direitos deles. Primeiro aconteceu uma paralisação no Fórum do TJCE, seguida de concentração ao Palácio da Justiça, no Cambeba, em Fortaleza, onde houve uma assembleia, no final da manhã. Cerca de 100 servidores, de forma pacífica, reivindicaram que o Poder Judiciário efetive as conquistas da categoria como melhorias salariais e melhores condições de trabalho.