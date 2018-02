Servidora do Incra contesta denúncia do MPF A ex-superintendente substituta do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra-SP), Jane Mara de Almeida Guilhen, contestou nesta quinta-feira denúncia do Ministério Público Federal em Bauru que a incluiu entre os réus de uma ação por improbidade administrativa em razão do suposto desvio de madeira no Assentamento Aimorés, em Pederneiras. Jane Mara, que é funcionária de carreira e atualmente exerce atribuições como assistente de gabinete na superintendência, não estava à frente do órgão quando teriam ocorrido as irregularidades, segundo nota do Incra.