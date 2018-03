Servidora diz não se lembrar de acesso a IR de tucano Investigada pela corregedoria da Receita Federal pela quebra de sigilo fiscal de Eduardo Jorge Caldas Pereira, vice-presidente do PSDB, Antonia Aparecida Rodrigues dos Santos Neves Silva, disse que não tem filiação partidária nem qualquer vínculo político e afirmou que não se recorda de ter consultado nos registros da instituição dados relativos às declarações de bens do tucano. "Eu não me lembro de ter acessado esse contribuinte", anotou ela, em conversa informal que manteve com colegas no núcleo jurídico do Sindicato Nacional da Carreira Auditoria da Receita (SindiReceita) em São Paulo.