Servidora da Receita nega ter violado dados de tucano Investigada pela quebra de sigilo fiscal do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge, a analista tributária Antonia Aparecida Rodrigues dos Santos Neves Silva depôs na terça-feira na Corregedoria da Receita Federal, em São Paulo. O Sindicato Nacional da Carreira de Auditoria da Receita (Sindireceita) informou ontem que Antonia estava "tranquila", mas abalada em função da exposição da família na mídia. "Ela mudou de telefones, a advogada falou da necessidade do sigilo", afirmou Hélio Bernardes, presidente da entidade. Antonia negou ter acessado os dados do tucano.