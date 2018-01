Servidor teria atuado em suposto plano de espionagem

Coordenador de Novas Mídias e Outras Linguagens de Participação, Poppi Martins está em Cuba desde o dia 11 e também retornaria na segunda ao Brasil. Em Havana, ele participou de encontro sobre redes sociais e meios alternativos de comunicação e também de reuniões com organizações não governamentais sobre educação popular, segundo o Palácio do Planalto.

Nota distribuída pela assessoria de Comunicação da Secretaria-Geral da Presidência informou que nenhum servidor foi autorizado a tratar da visita da blogueira cubana ao Brasil. Segundo a "Veja", o dossiê contra Yoani Sanchez teria sido distribuído numa reunião da Embaixada de Cuba no Brasil a militantes de esquerda, entre eles do PT e do PC do B. A Secretaria-Geral confirmou que Poppi Martins esteve na embaixada cubana no dia 6 de fevereiro, mas disse que o objetivo da visita era obter seu visto de entrada no país.

Os partidos de oposição cobraram explicações do Palácio do Planalto sobre o eventual envolvimento de Poppi no suposto plano de espionagem contra a blogueira. "Se essa denúncia se confirmar, ficará comprovada mais uma trapalhada desse governo, que tem sido recorrente em práticas que infringem as leis", afirmou o presidente nacional do PPS, deputado Roberto Freire (SP).

Para o congressista, o secretário-geral, Gilberto Carvalho, precisa se pronunciar sobre o assunto."O Gilberto Carvalho tem tantas explicações para dar, inclusive para a própria Justiça, que essa é só mais uma. Infelizmente, falta de compromisso democrático é proverbial nesse governo", disse.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O PSDB do Senado também pretende apresentar na segunda requerimentos para convocar os ministros Gilberto Carvalho e Antonio Patriota (Relações Exteriores), além do embaixador cubano no Brasil, Carlos Rodríguez, para dar explicações sobre o episódio. Yoani Sanchez foi impedida de sair de Cuba durante anos. Ela é acusada, pelo governo da ilha, de trair os princípios revolucionários do governo de Fidel e seu irmão Raúl Castro. A blogueira, que é colunista do jornal O Estado de S. Paulo, vem ao Brasil para lançar uma coletânea de textos próprios.