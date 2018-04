Servidor público tem de entregar declaração de renda

"E essa declaração de renda é apresentada para ficar dentro do arquivo? Não. É para que os órgãos de controle examinem quando houver alguma suspeita de transação ilícita", afirmou.

Segundo ela, entre os órgãos que podem examinar os dados estão o Tribunal de Contas da União (TCU) e a corregedoria. Apesar da exigência, prosseguiu, nem todos os magistrados entregam a declaração. Alguns demonstraram que sequer sabiam dessa exigência.

Pela lei 8.730, de 1993, a não apresentação ou o atraso da cópia da declaração pode constituir infração político-administrativa, crime funcional ou falta grave, passível de perda do cargo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.