Servidor pede medida contra 'desmoralização' do Senado

O presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, João Domingos Gomes dos Santos, pediu nesta terça-feira, 30, ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), que não permita que a "Casa da Democracia" seja desmoralizada. Em discurso, durante comemoração dos 50 anos da confederação, João Domingos disse que não entraria no mérito das acusações, numa referência aos escândalos dos atos secretos. "Mas o dia que esta Casa for desmoralizada, estará desmoralizada a democracia", afirmou.

Sarney é um dos parlamentares citados entre os que teriam parentes beneficiados por meio de atos secretos adotados para criação de cargos, nomeações e aumentos salariais na Casa, conforme denunciou reportagem do jornal O Estado de S. Paulo. Além disso, o esquema de crédito consignado no Senado, alvo de investigação da Polícia Federal (PF), inclui entre seus operadores José Adriano Cordeiro Sarney, neto do peemedebista.

"A nossa confederação e filiadas não vão permitir a desmoralização do Congresso Nacional", disse João Domingos. Ao encerrar a cerimônia, Sarney enalteceu o trabalho da Confederação dos Servidores e lembrou que, como presidente da República, foi ele quem autorizou o 13º salário para o servidor público.