Servidor foragido da Justiça obtém licença de dois anos

De acordo com o prefeito, a Lei Orgânica do Município autoriza a licença por até dois anos, sem vencimentos, para o servidor público que a requerer para tratar de assuntos particulares. Perin entrou com o pedido no dia 18 de fevereiro, quase um mês depois de ter sido expedida ordem para sua captura. No final de janeiro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) havia negado pedido de habeas corpus formulado por seus advogados. Ele é acusado de ser mandante do assassinato do vereador Evaldo José Nalim (DEM), executado a tiros, em sua casa, em outubro de 2010.

A justiça considerou o crime político: o vereador fizera denúncias contra a administração local, que havia dez anos era dominada pela família de Perin. O irmão do acusado, ex-prefeito José Roberto Perin (DEM), era chefe de gabinete e tinha sido denunciado pelo vereador. O julgamento no TJ restabeleceu determinação da justiça para que Perin fosse julgado pelo Tribunal do Júri. No processo, o acusado tem reiterado sua condição de inocente das acusações.