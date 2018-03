Servidor demitido por Cunha pede licença médica na Câmara

Brasília - Epicentro do último embate entre o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e a Procuradoria-Geral da República (PGR), o ex-diretor da área de Informática da Casa, Luiz Antonio Souza da Eira, entrou em licença médica por uma semana. A Câmara não informou o motivo alegado no atestado médico, mas confirmou que o servidor está afastado desde a última sexta-feira, 8, e retornará ao trabalho só na próxima segunda-feira, 18.

Eira foi exonerado da função e deslocado para a Consultoria Legislativa após a revelação de que Cunha aparece como autor do requerimento que pedia a investigação parlamentar da empresa Mitsui, em 2011. O requerimento era uma solicitação de informações ao Tribunal de Contas da União (TCU). O documento teria sido escrito no terminal do peemedebista e a apresentação formal da solicitação foi feita pela então deputada Solange Almeida (PMDB-RJ). Segundo o doleiro Alberto Youssef, essa investigação teria sido apenas uma forma de pressionar a empresa, suspeita de integrar o cartel que atuava na Petrobras, a pagar propina a políticos.

Ao deslocar o servidor, Cunha sugeriu manipulação contra ele na área de Informática depois que a Casa passou a exigir dos funcionários que cumprissem carga horária de 40 horas semanais. O episódio chamou a atenção da PGR, que apura o envolvimento do presidente da Câmara com o esquema de corrupção na estatal, e imediatamente colheu o depoimento do ex-diretor a fim de esclarecer o procedimento de apresentação de requerimentos por parlamentares.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eira reiterou no depoimento que uma auditoria interna da Casa concluiu que não houve fraude, que o requerimento no sistema de informática da Câmara é feito por meio de uma "senha pessoal e intransferível" do parlamentar e destacou que o nome de Cunha figura como autor do procedimento. O deputado nega que seja autor do requerimento, se diz vítima de um funcionário "demitido e com raiva" e do procurador-geral Rodrigo Janot que, em sua visão, estaria agindo de forma "pessoal".