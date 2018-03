Serraglio: Mensalão levantou suspeitas sobre Dantas Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Mensalão no Congresso, o deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) disse que ficou surpreso com a prisão de Daniel Dantas, sócio-fundador do Grupo Opportunity, durante a Operação Satiagraha, deflagrada hoje pela Polícia Federal. Serraglio afirmou que no relatório final da CPI já incluiu elementos que indicavam supostas irregularidades cometidas por Dantas dentro do chamado esquema do valerioduto - repasses de recursos a parlamentares e integrantes do governo e de empresas privadas em troca da liberação de recursos federais - montado pelo empresário Marcos Valério de Souza. "Não esperava que ele fosse preso pela sua importância, mas o Ministério Público e a Polícia Federal são distantes desses embates políticos que muitas vezes envolveram Daniel Dantas. Para eles, é doa a quem doer, mesmo que seja uma pessoa como Daniel Dantas", disse. "Na CPI, já tínhamos verificado vários elementos que indicavam seu envolvimento com o valerioduto. O Ministério Público deu seqüência a essas investigações e esse resultado está aparecendo agora", afirmou o deputado, atualmente primeiro-secretário da Câmara. A operação Satiagraha, deflagrada hoje pela Polícia Federal na seqüência de uma investigação sobre suposto esquema de desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro, prendeu Daniel Dantas, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o empresário Naji Nahas. Também foram expedidos mandados de prisão contra a irmã de Dantas, Verônica, seu ex-cunhado e diretor do Opportunity, Carlos Rodenberg, o diretor Arthur Carvalho, o presidente do grupo Opportunity, Dório Fermani, a diretora jurídica Daniele Silbergleid Ninio, a advogada Maria Amália Coutrim e o funcionário Rodrigo Bhering. Serraglio disse que nas investigações da CPI não descobriu nenhum elemento que envolvesse a participação de Pitta e Nahas. "Os elementos que levaram a essas prisões devem ter sido produzidos nos desdobramentos das investigações feitas pela CPI. Não imagino o que provocou suas prisões. No nosso trabalho, não apareceu nada sobre eles", conta. Fundos de pensão Na avaliação do deputado, ainda existem outros desdobramentos importantes da CPI do Mensalão envolvendo outras supostas irregularidades e que ainda não apareceram. "Acho que a próxima ponta a ser descoberta nessas investigações envolverá os fundos de pensão. Vimos muitos indícios de problemas nessa área durante nossos trabalhos na CPI", lembra. Para Serraglio, o fato de a Operação Satiagraha ter produzido efeitos mais de dois anos depois da conclusão da CPI do Mensalão prova que o Poder Legislativo "não produziu uma pizza". "Essa operação contraria aquela impressão de pizza e tem muito mais ainda para acontecer nessa área. É importante que haja essa seqüência tanto tempo depois, porque mostra que os processos estão sendo feitos e que as irregularidades estão sendo averiguadas", diz.